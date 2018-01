Policiais procuram criança desaparecida no parque da Disney após ataque de jacaré

WASHINGTON – A polícia do condado de Orange, no Estado da Flórida, nos Estados Unidos, está a procura de uma criança de 2 anos que desapareceu após ser arrastada por um jacaré em uma lagoa perto do complexo Disney’s Grand Floridian Resort & Spa, no Walt Disney World, informaram nesta quarta-feira, 15, algumas autoridades.

Em comunicado, o escritório do xerife do condado de Orange, Jerry Demings, disse que os agentes estão trabalhando na região e nas águas da lagoa para onde o animal levou a criança. Contudo, após 15 horas de buscas, o ataque é “certamente de não sobrevivência a esse ponto”, afirmou.

O incidente aconteceu por volta das 21h30 locais (22h30 em Brasília). O garoto estava brincando na água quando sua família – vinda de Nebraska – relaxava à beira do lago, explicou Demings em uma coletiva de imprensa. “O pai entrou na água e tentou pegar a criança, mas não teve sucesso”, afirmou.

A mãe também tentou resgatar o menino e o pai ficou com ferimentos nas mãos, acrescentou o xerife. O sobrenome da família não foi divulgado.

“Como pai e como avô, vamos torcer pelo melhor nessas circunstâncias mas, com base nos meus 35 anos de experiência nesta profissão, sabemos que temos alguns desafios pela frente”, disse Demings.

O xerife afirmou que o parque está providenciando toda a ajuda necessária na procura pelo corpo do menino. Enquanto os policias fazem os trabalhos de busca no Seven Seas Lagoon – que tem cerca de 4,3 metros de profundidade -, com a ajuda de helicópteros e mergulhadores, o resort fechou suas praias e isolou a área.

Cerca de 50 pessoas trabalham nas buscas pelo corpo do menino. Oficiais especializados em vida selvagem capturaram cinco jacarés do lago para examiná-los e procurar por vestígios da criança. Até agora, não há evidências de que eles tiveram contato com o garoto, disse Nick Wiley, diretor da Comissão de Conservação da Vida Selvagem e Aquática da Flórida.

Segundo o xerife, o animal deve ter entre 1,2 m e 2 m de comprimento. Há sinais de “não nadar” na lagoa onde o menino foi pego pelo jacaré.

“Todos aqui no Walt Disney World Resort estão devastados por esse acidente trágico. Nossos pensamentos estão com a família e estamos ajudando os parentes do menino”, afirmou um porta-voz do parque.

Demings destacou ainda que a Disney nunca viu algo do tipo acontecer em 45 anos de operações, e que os parques temáticos de vida selvagem contam com um sistema de gerenciamento que trabalha para manter os visitantes em segurança.

A presença de jacarés no Seven Seas Lagoon não é incomum, disse Wiley. A comissão de vida selvagem trabalha para retirar “jacarés incômodos” sempre que são comunicados. /EFE, Reuters e Associated Press