Policial salva homem que quase caiu na linha do trem em Medellín

Um policial da cidade de Medellín, na Colômbia, salvou a vida de um homem que caía na linha do trem. Um vídeo postado na internet e datado de 21 de abril mostra a cena e já teve mais de 465 mil visualizações.

O homem, vestindo camisa branca e uma calça preta, se aproxima do trilho do trem e em seguida cruza com o policial, que para próximo dele. Quando o trem se aproxima, é possível ver que o homem quase cai, mas o policial o agarra e impede o incidente.

Assista ao vídeo: