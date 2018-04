Ministros renunciam na Índia após serem flagrados vendo pornografia

NOVA DÉLHI – Fotógrafos e cinegrafistas capturaram imagens de três ministros indianos do Estado de Karnataka assistindo ao que seria um filme pornográfico no celular, durante uma sessão legislativa. O caso foi chamado pela mídia local de “Porngate”. Durante a sessão, os ministros também foram flagrados vendo fotos de mulheres jovens em um aparelho que parece ser um tablet. Veja as imagens na reportagem da CNN, abaixo.

As imagens geraram polêmica tão grande que os três políticos foram obrigados a se demitir, dizendo que “não queriam envergonhar seus partidos”. Segundo a CNN, eles alegam, contudo, que as acusações são falsas e pedem que o caso seja investigado. Um dos ministros acusados, Laxman Savadi, disse que não assistia a um vídeo pornográfico mas imagens de um estupro para se preparar para uma discussão sobre os perigos das festas rave que ocorrem no Estado.

Já C.C. Patel, ministro do Desenvolvimento da Mulher e da Criança, ficou conhecido no Estado após fazer uma declaração polêmica na qual responsabilizava as “mulheres seminuas” pelos aumentos dos estupros na região. O ministro-chefe do Estado, Sadananda Gowda, afirmou que “seus colegas não cometeram erros, já que voluntariamente apresentaram sua demissão”.