Políticos peruanos na mira da Justiça pelo caso Odebrecht

Alejandro Toledo

Presidente do Peru entre 2001 e 2006, foi mencionado nas delações da Odebrecht como beneficiário de uma propina de US$ 20 milhões pela construção da rodovia Transoceânica. Teve a prisão preventiva decretada pela Justiça enquanto estava fora do país e tem contra si um pedido de extradição

Alan Garcia

Sucessor de Toledo no cargo, foi apontado pela empresa brasileira como recebedor de US$ 6 milhões em propinas em obras do metrô de Lima. Processo está em fase preliminar

Ollanta Humala

Governou o país entre 2011 e 2016 e foi apontado como receptor de US$ 3 milhões em propina para sua campanha vindo da Odebrecht

Pedro Pablo Kuczynski

Atual presidente do país, depôs sobre denúncias envolvendo a concessão da transoceânica, mas não responde a processo

Keiko Fujimori

Também recebeu recursos da empreiteira na campanha de 2011, segundo delação de Marcelo Odebrecht