Presidência dos EUA abre nova conta no Twitter

A presidência dos Estados Unidos abriu nesta segunda-feira, 18, uma nova conta no Twitter, na qual o presidente vai interagir com o público no resto de seu mandato. A nova conta leva o nome de @POTUS (Presidente dos Estados Unidos, na sigla em inglês) e tem como descrição um breve perfil de Obama: “pai, marido e 44º presidente dos Estados Unidos”.

“Olá Twitter! Sou Barack. De verdade! Após seis anos, finalmente me deram minha própria conta”, escreveu Obama em seu primeiro tuíte.

O presidente tem outra conta no Twitter, @BarackObama, gerenciada pela equipe que dirigiu sua última campanha presidencial, Organizing for América (Ofa), e na qual ele escrevia algumas mensagens, marcadas com as siglas “BO” para diferenciá-las do resto.

A Casa Branca se apressou em garantir aos usuários mais céticos do Twitter que @POTUS é, de fato, a nova conta do presidente. “ALERTA: O presidente Obama acaba de lançar @POTUS com um tuíte enviado do Salão Oval. É ele de verdade! #BemvindoaoTwitter”, publicou a conta @WhiteHouse.

Cerca de três horas depois de publicar seu primeiro tuíte, a nova conta de Obama já tinha mais de 730 mil seguidores.

A página no Twitter mostra uma imagem de Obama, de sua família e de líderes de direitos civis cruzando a ponte Edmund Pettus na cidade de Selma, no Alabama, no 50º aniversário do Domingo Sangrento, no início deste ano. Ele se descreveu como “pai, marido e 44º presidente dos Estados Unidos” e passou a seguir os times esportivos de sua amada Chicago e membros essenciais de sua equipe na Casa Branca, entre outros.

Obama também está seguindo os ex-presidentes George H. W. Bush e Bill Clinton, mas não a conta @HillaryClinton, que pertence à sua ex-secretária de Estado e favorita para obter a vaga democrata na eleição presidencial de 2016.

A conta @POTUS será “uma nova maneira para o presidente Obama se envolver diretamente com o povo americano, com tuítes exclusivamente seus”, disse Alex Wall, estrategista de mídia social da Casa Branca, em um blog. Quando Obama concluir seu segundo mandato, a conta @POTUS será passada para futuros presidentes, esclareceu Wall em um tuíte. / EFE e REUTERS