Três pré-candidatos à presidência da Argentina – Daniel Scioli, Sergio Massa e Mauricio Macri, participaram de um programa de auditório do apresentador Marcelo Tinelli, um dos mais populares do pais. No quadro Bailando 2015, participaram de brincadeiras, bem à vontade. Assista ao vídeo. (em espanhol)



