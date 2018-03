Presidente do Zimbábue não dorme em público, apenas protege os olhos, explica porta-voz

HARARE – A todos os que notaram que em suas últimas aparições públicas o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, de 93 anos, tinha a tendência de dormir, o porta-voz do governo fez um anúncio formal e explicou: ele não dorme, apenas protege os olhos.

“O presidente não pode suportar as luzes fortes. Se observarem com atenção, apenas olha para baixo para evitar a luz direta”, declarou George Charamba ao jornal estatal The Herald. “Quando leio que o presidente dorme nas conferências, penso que há um equívoco.”

Charamba explica que o mesmo aconteceu com Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. “Lembrem-se de Mandela. Não podiam utilizar flashes para fotografá-lo. É o que acontece quando a pessoa tem 93 anos.”

Apesar de ser o chefe de Estado em exercício de mais idade em todo o mundo, Mugabe não limita suas aparições públicas. Nos últimos meses, ele foi surpreendido algumas vezes em “flagrante cochilo”, como ocorreu na reunião de cúpula da União Africana e, recentemente, durante o Fórum Econômico Mundial sobre a África em Durban, na África do Sul.

A saúde de Mugabe tem sido objeto de boatos recorrentes no país. No início da semana, ele viajou para Cingapura para passar por exames médicos de rotina. Mas essas viagens provocam muitas críticas no Zimbábue, nação muito pobre e governada de maneira quase absoluta por ele desde 1980.

O porta-voz afirmou que o chefe de Estado é acompanhado em Harare por um médico local e viaja a Cingapura apenas para consultas com os melhores especialistas.

O presidente já recebeu a aprovação de seu partido para disputar um novo mandato nas eleições de 2018. / AFP