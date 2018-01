Presidente francês apresenta ideia de plano para combater crimes de ódio

Em discurso na noite desta segunda-feira, 23, durante o jantar de gala organizado pelo Conselho de Instituições Judaicas da França (Crif, na sigla em francês), o presidente François Hollande revelou algumas ideias de um plano de combate crimes de ódio no país.

Hollande pediu “punições mais rápidas e mais eficazes” contra o racismo, antisemitismo e homofobia. Os comentários do presidente francês foram um adiantamento do plano que seu governo se prepara para revelar no próximo mês para combater crimes de ódio.

Veja a íntegra do discurso de Hollande: