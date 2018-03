Primeiro dia de votação tem protesto de feministas contra Berlusconi

O ex-premiê da Itália e líder da coalizão de centro-direita, Silvio Berlusconi, ouviu xingamentos no momento em que votava no domingo, primeiro dia de votação. Três mulheres representando o movimento Femen entraram em sua seção eleitoral, protestando, com os seios nus, gritando “Basta, Berlusconi”.

No vídeo abaixo, divulgado pela emissora italiana RAI, é possível ver o momento que Berlusconi chega para votar e as manifestantes protestam, sendo detidas pela polícia em seguida.