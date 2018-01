Princesa Kate será editora do portal ‘Huffington Post’ por um dia

LONDRES – A princesa Kate, duquesa de Cambridge e mulher do príncipe William, vai desempenhar o papel de editora convidada do portal de notícias online The Huffington Post UK por um dia no mês que vem, com o objetivo de ajudar a chamar atenção para questões de saúde mental em crianças, informou o gabinete dela nesta sexta-feira, 15.

Kate vai convidar uma equipe do Post para ir ao Palácio de Kensington em meados de fevereiro e vai usar seu posto como editora convidada para destacar o trabalho realizado por professores, pais, pesquisadores e profissionais de saúde mental.

“A duquesa de Cambridge fez da saúde mental de crianças pequenas um foco principal de seu trabalho nos últimos anos. Ela está encantada que o The Huffington Post vá ajudá-la a colocar os holofotes sobre esse importante tema”, disse o palácio em comunicado. “A duquesa vai contratar colaboradores a partir de uma série de personalidades de liderança no setor de saúde mental, assim como entre jovens, pais e professores”.

Uma das instituições das quais Kate, de 34 anos, se tornou patrocinadora desde que se casou com William em 2011 é a Place2Be, que oferece serviços de saúde mental e suporte emocional a escolas, atendendo mais de 67 mil crianças em 175 escolas por toda Grã-Bretanha.

“Estamos animados que a duquesa de Cambridge esteja se juntando à equipe do HuffPost UK por um dia como editora convidada”, disse Stephen Hull, editor-executivo do The Huffington Post UK. /REUTERS