Príncipe Charles escreve livro sobre desafios da mudança climática

LONDRES – Ativista para causas ambientais, o príncipe Charles escreveu um livro ilustrado sobre os desafios impostos pela mudança climática e possíveis soluções para o problema, revelou no domingo 15 um dos coautores da obra, Tony Jupiter.

O livro é voltado a um público adulto e também conta com a colaboração de Emily Shuckburgh, cientista especialista em mudança climática da Universidade de Cambridge.

“Vossa realeza, Emily e eu tivemos que trabalhar muito duro para garantir que cada palavra cumpria sua função, enquanto trabalhamos com as imagens para que ficassem claros os pontos que queríamos expressar”, afirmou Jupiter em declarações publicadas pelo jornal Mail on Sunday.

A obra será lançada no dia 26. Rowland White, diretor da editora Penguin, informou no domingo ao The Sunday Times que Clarence House, a residência do príncipe Charles, havia entrado em contato com o selo para sugerir a ideia. White também informou que o conteúdo do livro foi revisado por especialistas da comunidade ambiental. / EFE