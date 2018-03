Príncipe Harry decepciona criança ao dizer que não se tornará rei no futuro

LONDRES – O príncipe Harry desiludiu uma criança de nove anos que estuda na escola de Berkshire, no sudeste da Inglaterra, após confessar que “o mais provável” é que ele não se torne rei no futuro, segundo publicaram nesta quarta-feira, 27, os meios de comunicação britânicos.

O quinto na linha de sucessão da coroa da Grã-Bretanha se deslocou na terça-feira até o centro de Lambs Lane para fazer parte da gravação do programa de competição esportiva “Game Changers”, que é transmitido pela Sky Sports, no qual respondeu a algumas perguntas dos estudantes.

O pequeno Tristan se aproximou do príncipe, de 31 anos, e perguntou: “Você vai ser rei algum dia?”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Essa é uma pergunta que todos querem fazer. Você ficará feliz de saber que provavelmente não”, respondeu Harry entre risos.

O menino se mostrou decepcionado após a resposta. Percebendo isso, Harry reagiu de forma carinhosa.

“Quero que o príncipe Harry faça o que quiser, o que de verdade quiser fazer. Seria divertido para ele ser rei e eu gostaria de vê-lo como rei”, ressaltou depois o jovem de Berkshire.

O filho da princesa Diana entrou no estúdio do “Game Changers”, onde rodou um programa especial sobre os jogos paralímpicos e do qual participam veteranos de guerra e pessoal das forças armadas.

O príncipe contou à emissora britânica Sky que estava encantado com o fato de pessoas com doenças mentais participarem do evento, já que sente uma conexão com elas após sua passagem pelo Afeganistão sob o comando do Exército britânico.

“Há imagens que, por sorte, não tive que ver, mas com outras não tive alternativa. Há uma porcentagem de mim que é capaz de estabelecer um vínculo com o que estes meninos estão passando”, explicou.

No programa, que será transmitido no dia 29, o príncipe participou de um partida de basquete com cadeira de rodas. /EFE