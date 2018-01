Príncipe Harry e Michelle Obama dão início à segunda edição dos Jogos Invictus

ORLANDO, FLÓRIDA – O príncipe Harry da Grã-Bretanha e a primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, se uniram a celebridades da música e do cinema no domingo para lançar a segunda edição dos Jogos Invictus para militares feridos em combate.

Os cantores britânicos James Blunt e Laura Wright se apresentaram na cerimônia de duas horas antes do premiado ator Morgan Freeman recitar, juntamente com a plateia presente no estádio ESPN Wide World of Sports Champion, o juramento dos Jogos Invictus.

O ex-presidente americano George W. Bush, presidente honorário do comitê dos Jogos deste ano, também discursou no palco para os cerca de 500 atletas de 14 países diferentes que competirão ao longo de quatro dias, a partir desta segunda-feira, 9, em 11 esportes paralímpicos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Harry, que deu início ao evento dois anos atrás em Londres, prestou homenagem à coragem dos atletas, que desfilaram através de um cubo 3D interativo decorado com as cores de seus países sob aplausos calorosos.

“Quando aplaudimos de pé o competidor sem os membros, vamos também saudar de todo coração o homem que superou uma ansiedade tão grande que nem conseguia sair de casa”, disse o príncipe de 31 anos.

Esse espírito foi ecoado por Michelle, que agradeceu aos veteranos de seu país por seu serviço.

“Estou aqui e homenageio todos vocês, nossos militares extraordinários, nossos veteranos e, é claro, suas famílias. Vocês são todos incríveis, realmente incríveis”, disse. /Reuters

Leia mais:

Família real britânica e casal Obama promovem competição de veteranos de guerra

Príncipe Harry decepciona criança ao dizer que não se tornará rei no futuro

Rainha Elizabeth, Kate e William receberão Obama e Michelle na Grã-Bretanha