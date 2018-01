Príncipe William e Kate passarão o Natal com a família Middleton

LONDRES – O príncipe William e sua mulher, Kate, acompanhados de seus dois filhos pequenos, passarão o Natal na casa da família Middleton no sudeste da Inglaterra, informou o palácio de Kensington, sua residência oficial em Londres.

Esta será a segunda vez que os duques de Cambridge passarão o Natal com a família de Kate desde seu casamento em 2011 e a primeira desde que nasceram seus dois filhos, George, de três anos, e Charlotte, de um.

William, Kate e os dois filhos do casal, George e Charlotte, passarão o natal com a família Middleton (REUTERS/Jonathan Hayward/Pool)

William e Kate, ambos de 34 anos, não se unirão aos demais integrantes da Casa Real britânica, que se reunirão esse dia na residência de Sandringham, no leste da Inglaterra, onde a rainha Elizabeth II, de 90 anos, passa o Natal todos os anos.

A última vez que os duques de Cambridge se ausentaram de Sandringham foi em 2012, pouco depois que Kate saiu do hospital por complicações durante a gravidez do príncipe George. Em 2014, o casal também comeu a ceia com os Middleton antes de assistir à tradicional missa do Natal com a família real.

A mansão dos Middleton no condado de Berkshire, que está avaliada em € 5,6 milhões, sempre foi um refúgio para William e sua mulher.

Por outro lado, o palácio de Kensington evitou fazer comentários sobre os planos natalinos do irmão de William, o príncipe Harry, que está passando os dias próximos às festas com sua namorada, a atriz Meghan Markle. O casal foi visto na semana passada quando saiu para assistir uma peça no teatro Gielgud de Londres e andando de mãos dadas comprando uma árvore do Natal. / EFE