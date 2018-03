Problema na produção de celulose no Brasil faz taiwaneses estocarem papel higiênico

TAIPEI – Problemas na produção de celulose no Brasil – mais especificamente, de polpa de fibra curta – têm causado pânico entre os taiwaneses. Receosos em razão de relatos de que haverá um aumento drástico no preço do papel higiênico, que é feito desta matéria-prima, milhares de consumidores têm corrido aos mercados para garantir um estoque antes da elevação do valor do produto.

Incêndios ocorridos recentemente no Canadá também contribuem para pressa em obter papel.

De Taipei, no norte da ilha, a Tainan, no sul, os lojistas têm enfrentado dificuldade para evitar prateleiras vazias, enquanto os consumidores enchem suas despensas com o produto, que é vendido em pacotes por lá, não em rolos.

Os produtores taiwaneses de papel higiênico notificaram os comerciantes que, até meados de março, haverá um aumento de 10% a 30% no valor do produto, em razão da elevação do preço da celulose no mercado global.

Os lojistas, por sua vez, passaram para frente o recado: “O preço do papel higiênico vai aumentar. Você está preparado?”, diz um anúncio publicado no topo da página da loja online PChome. Bem abaixo da imponente propaganda, que foi sobreposta a uma amedrontadora imagem de prateleiras vazias, o site oferece todo tipo de promoções para compra de papel higiênico – de marcas taiwanesas de estrangeiras.

No distrito de Da’an, a sessão de papel higiênico do mercado PX Mart tinha poucos – e pequenos – pacotes nas prateleiras na terça-feira. Todos os pacotes maiores tinham sido vendidos. Em um 7-Eleven próximo, um atendente relatou que, pouco após o último estoque de papel higiênico ter sido colocado nas prateleiras, o produto desapareceu.

O governo tentou acalmar a população. Em um comunicado emitido no domingo, o Ministério da Economia de Taiwan afirmou que os produtores de papel higiênico contam com estoques adequados de polpa de fibra curta.

No mesmo texto, porém, o ministério informa que o custo da matéria-prima equivale a cerca da metade do preço do produto em Taiwan, que não tem como atender à demanda local sem importar a matéria-prima.

O governo também estimulou a população a utilizar papel higiênico com material reciclado em sua composição, ressaltando que somente 5% dos insumos usados na fabricação do produto em Taiwan vêm da reciclagem – contra 65% no Japão e mais de 50% nos EUA e na Europa.

De acordo com o ministério, se “qualquer movimentação anormal nos preços ao consumidor” for detectada, em “empresas que trabalhem conjuntamente para aumentar os preços injustamente”, a Comissão de Comércio Justo será notificada.

O valor da ações dos principais produtores de papel higiênico de Taiwan fechou em queda na terça-feira. / NYT