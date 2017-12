Promessas cumpridas e descumpridas de Obama

Cumpridas

Relações com o Islã

Na posse, Obama prometeu um novo caminho com base no respeito mútuo com o mundo muçulmano. Convidou o Islã a isolar extremistas. Assinou um acordo com o Irã para desmantelar o programa nuclear do país

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cuba

Na campanha de 2008, Obama prometeu negociar com Cuba sem precondições. Em 2015, ele retomou as relações diplomáticas com a ilha pela primeira vez em mais de 50 anos.

Desnuclearização

Obama negociou em um pacto histórico com a Rússia a redução do arsenal nuclear dos dois países

Direitos LGBT

Obama derrubou a lei que proibia homossexuais de servirem no Exército

Descumpridas

Controle de armas

Ao longo de 8 anos, Obama viu uma série de ataques com armas de fogo em escolas americanas. O mais grave deles, na escola primária de Sandy Hook. O presidente pediu ao vice Joe Biden uma proposta para limitar o controle de armas, que não avançou no Congresso

Retirada do Afeganistão

Apesar de ter prometido em 2008 acabar com o conflito, Obama não tirou todos os soldados americanos do Afeganistão. No fim de janeiro de 2017 ainda há militares combatendo o Taleban, ainda que em pequeno número

Reforma migratória

O Senado aprovou uma reforma na lei de Imigração, mas a Suprema Corte a bloqueou. Trump já avisou que a bloqueará

Fechamento de Guantánamo

No primeiro dia do mandato, Obama prometeu fechar a prisão na base cubana – símbolo de violação de direitos civis na era pós 11/9 – em um ano. Ela continua aberta, ainda que abrigando cada vez menos prisioneiros

Tecnologia

“Podemos nos converter no primeiro país a ter um milhão de carros elétricos em 2015”, disse Obama em 2011. Hoje são 500 mil