Pronúncia correta dos nomes dos acusados pelo atentado à Maratona de Boston

Após a divulgação da identidade dos acusados pelo atentado durante a Maratona de Boston, há uma semana, que deixou três pessoas mortas e 176 feridas, os perfis dos irmãos Tsarnaev foram divulgados e se descobriu que os dois fazem parte de uma família chechena.

Como o nome de um dos acusados – Dzhokhar – apresenta diversas consoantes, houve dúvidas de como pronunciá-lo corretamente.

Em seu site, a revista Slate divulgou áudios com a pronúncia correta do nome do acusado de 19 anos, preso sexta-feira em Watertown, e de seu irmão, Tamerlan, morto após confronto com policiais na madrugada de sexta.

Maneira correta de pronunciar os nomes (transcrição de como são ditos):

Dzhokhar Tsarnaev: Djorrar Sarnaev

Tamerlan Tsarnaev: Teimerlam Sarnaev

Zubeidat Tsarnaeva (mãe dos acusados): Zubindate Sarnaeva