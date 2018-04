Protesto de fazendeiros invade Louvre com rebanho de ovelhas

Não é todo dia que se pode ficar na fila do Museu do Louvre ao lado de um rebanho de ovelhas. Mas foi o que aconteceu com turistas nesta sexta-feira, 28, que se viram em meio a um protesto de pequenos fazendeiros sob a pirâmide de vidro do museu parisiense.

Os funcionários do museu disseram que não houve prisões ou estragos no protesto, que também não atrapalhou as atividades do museu.

As poucas dezenas de manifestantes, da Confederação dos Camponeses, estão irritados com cortes nos subsídios propostos, que eles dizem injustamente punir pequenas fazendas e favorecem o grande agronegócio. Os cortes são parte de uma reforma mais ampla da política agrícola da União Europeia.

O agricultor Laurent Pinatel argumentou que pequenas propriedades merecem apoio, porque eles são importantes para a economia, identidade e reputação culinária da França. / AP