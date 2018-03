VÍDEO: O protesto que deu início ao processo contra as integrantes da banda Pussy Riot

MOSCOU – Três integrantes da banda punk rock russa Pussy Riot foram condenadas nesta sexta-feira, 17, a dois anos de prisão. A sentença lida no tribunal em Moscou descreveu a perfomance do grupo no altar da Catedral do Cristo Salvador, a mais importante da capital russa, como “vandalismo e distúrbio da ordem pública”. Na ocasião, em fevereiro, elas entoaram uma “oração punk” que protestava contra o presidente Vladimir Putin.

Durante a leitura do veredicto pela juíza, em um discurso que falou em respeito, religiosidade e manifestações, Algemadas, Nadezhda Tolokonnikova, de 22 anos, Yekaterina Samutsevich, de 29, e Maria Alekhina, de 24, expressavam tranquilidade, esboçando sorrisos de ironia. Assista abaixo ao vídeo do protesto que deu início ao processo contra elas.