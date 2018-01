Putin leva cadela para entrevista e assusta jornalistas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, considerado nesta quarta-feira, 14, pela revista Forbes a personalidade mais poderosa do mundo, surpreendeu jornalistas japoneses que o aguardavam para uma entrevista ao entrar na sala do encontro acompanhado pela sua cadela Yume.

Na entrevista, o líder falaria sobre a visita que fará ao Japão esta semana. O presidente achou por bem apresentar a cadela, uma Akita, que ele recebeu de presente da prefeitura da cidade japonesa de Akita, em 2012.

Em um vídeo, os jornalistas da Nippon Television e do jornal Yomiuri Shimbun parecem surpresos e assustados, uma vez que o animal, que entrou quieto na sala, começar a latir alto para os membros da mídia. Ela se assustou com as câmeras, luzes e barulho dos flashes.

Putin tentou acalmar Yume e até mostrou alguns truques que a cadela sabe fazer. “Ficamos felizes de ver que Yume está feliz e bem. No entanto, ficamos um pouco surpresos e temerosos que o início da entrevistas fosse assim”, disse um dos jornalistas.

Depois da entrevista, Putin explicou que, de fato, havia razões para os dois homens se sentirem intimidados, já que Yume é bastante protetora e estava agindo como um cão de guarda. / REUTERS