A quantia arrecadada pelos pré-candidatos que continuam na disputa após a Superterça:

DEMOCRATAS:

1.º lugar: Hillary Clinton: US$ 188 milhões

2.º lugar: Bernie Sanders: US$ 96,3 milhões

REPUBLICANOS:

1.º lugar: Ted Cruz: US$ 104,2 milhões

2.º lugar: Marco Rubio: US$ 84,6 milhões

3.º lugar: Ben Carson: US$ 68 milhões

4.º lugar: Donald Trump: US$ 27,3 milhões

5.º lugar: John Kasich: US$ 27,3 milhões