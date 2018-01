Quatro opções para os republicanos que não querem Trump indicado

Opção 1

Apoiar o candidato em segundo lugar na corrida. A opção leva ao nome do senador pelo Texas Ted Cruz, dono de um discurso conservador, o que tornaria muito difícil para aqueles que não concordam com a retórica extremista de Trump apoiá-lo. Recentemente, o senador disse que Trump “pegaria muito leve” com os imigrantes ilegais se fosse eleito.

Opção 2

Mesmo se Trump não puder ser contido com apenas um único candidato, outra alternativa seria tentar impedi-lo de conquistar a maioria dos delegados. Na Superterça, apesar de tudo, Trump perdeu em quatro Estados e teve uma performance ruim nas pesquisas de intenção de voto na Virgínia, Oklahoma e Texas, mostrando que ele pode estar perdendo terreno eleitoral.

Apoiar um candidato de um terceiro partido, de centro-direita, que apoiasse a principal mensagem do Partido Republicano. Essa opção, porém, dependeria de encontrar um forte candidato disposto a se engajar em um esforço que possivelmente terminaria em derrota. Uma esperança era o bilionário e ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, mas ele descartou totalmente essa possibilidade este mês.

Opção 4

Essencialmente, seguir com as eleições, esperar que Trump perca (ele está consideravelmente atrás de Hillary Clinton na maioria das pesquisas nacionais) e se reconstruir após essas eleições. O problema aqui é que Hillary tem seu nome envolvido em uma investigação conduzia pelo FBI sobre material confidencial. Uma corrida entre os dois deixa um pequeno prospecto de Trump se eleger, o que teria uma grande consequência para o país.