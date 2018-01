Quem está no páreo nas eleições britânicas

DAVID CAMERON

O primeiro-ministro David Cameron é um grande admirador do neoliberalismo de Margaret Thatcher. Ele disputa a reeleição com a promessa de tirar o país da crise e beneficiar as famílias trabalhadoras. Durante a campanha, Cameron recorreu a políticas de Thatcher, como ajudas para a compra de imóveis, e defendeu corte de gastos públicos

ED MILIBAND

O líder trabalhista Ed Miliband busca o retorno de seu partido ao poder com um discurso de fim da austeridade. Político pouco midiático, é afável e comprometido. Miliband, que aos 40 anos se tornou, em setembro de 2010, o líder trabalhista mais jovem da história, é da ala mais à esquerda do partido da oposição, mais próximo dos sindicatos

NIGEL FARAGE

Nigel Farage, o líder do UKIP, pede a saída do país da União Europeia e tenta entrar pela primeira vez no Parlamento britânico com uma retórica eurofóbica e contrária à imigração. Sem papas na língua para criticar a presença de estrangeiros ou a burocracia europeia, Farage tem sido o centro das atenções da campanha eleitoral