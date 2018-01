Quem quiser participar da festa de aniversário da rainha Elizabeth II deverá pagar 197 euros

LONDRES – As pessoas que estarão presente na festa do 90.º aniversário da rainha Elizabeth II em Londres terão que pagar 150 libras (197 euros) pela entrada. O neto da rainha Peter Philips anunciou na quinta-feira 14 o preço do convite e mais detalhes sobre o “Patron’s Lunch”, no qual predominará uma “atmosfera carnavalesca”.

Até 10 mil convidados encherão, no dia 12 de junho, a rua The Mall, que se estende desde o Palácio de Buckingham, entre o Green Park e o St James’s Park, para desfrutar de um grande banquete em mesas colocadas ao longo da famosa alameda e de um desfile para entreter os visitantes.

A rainha e o duque de Edimburgo subirão em um palco para escutar os discursos previstos para a ocasião, antes de se sentarem em um camarote real com o príncipe William e o príncipe Harry.

O prícipe Philips está ajudando a organizar a festa com o diretor da Sports and Entertainment Ltd (SEL), uma agência internacional de eventos. Ele afirmou que a celebração não tem fins lucrativos, não cobre o custo total da festa e a agência SEL cobrou uma tarifa fixa.

A maioria de entradas é atribuída às centenas de organizações beneficentes relacionadas com a rainha britânica, que poderão arrecadar dinheiro com 40% dos tickets. Qualquer excedente será destinado à fundação recentemente criada Patron’s Fund, que apoia iniciativas e projetos dirigidos pelas organizações vinculadas à rainha.

A celebração pretende honrar a dedicação de Elizabeth II ao serviço e patrocínio de mais de 600 organizações.

A festa em The Mall será a culminação de um fim de semana de eventos nacionais que ocorrerão por ocasião do 90.º aniversário da monarca.

Também será realizado um serviço religioso na catedral de São Paulo de Londres em 10 de junho, que contará com a presença da rainha e seu marido. No dia seguinte, a tradicional cerimônia “Trooping the Colour”, também conhecida como o desfile de aniversário da rainha, será apresentada. /EFE