Rádio Estadão ESPN sintonizada no casamento Real

A rádio Estadão ESPN também está em cima de todos os detalhes do casamento do príncipe William e de Kate Middleton. Confira análises, reportagens, entrevistas e comentários da equipe da rádio sobre o evento do ano, que ocorre na manhã desta sexta-feira, 29. Sintonize na Estadão ESPN (frequência FM 92,9) e acompanhe as novidades da cerimônia a partir das 5h30 da manhã.

Ouça também:

Últimos preparativos em Londres com Flavia Tavares

Comentário de Lúcia Guimarães, de NY – ‘Família real virou reality show’

Família real pega carona na popularidade do casal

Inglaterra em clima de Copa do Mundo

Especialista em moda fala sobre vestido de Kate

Curiosidades sobre a cerimônia e o novo casal real

Professor fala sobre papel da monarquia na Grã-Bretanha