Rainha Elizabeth II escreve a primeira mensagem no Twitter

LONDRES – A rainha Elizabeth II, da Grã-Bretanha, estreou no mundo das redes sociais nesta sexta-feira, 24, ao escrever a primeira mensagem em sua conta no Twitter.

“É um prazer abrir a exposição sobre a Era da Informação hoje no @sciencemuseum e espero que as pessoas gostem da visita. Elizabeth R.”, tuitou a monarca de 88 anos, durante a abertura de uma nova galeria no Museu da Ciência de Londres.

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R.

— BritishMonarchy (@BritishMonarchy) 24 outubro 2014