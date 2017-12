Raqqa, a ‘ex-capital’ dos jihadistas do Estado Islâmico na Síria

BEIRUTE – Raqqa, região ao norte da Síria, foi a primeira grande cidade do país a cair nas mãos dos extremistas do grupo Estado Islâmico (EI). Posteriormente, se converteu em sua “capital”.

Depois de entrar na cidade no início de junho, as Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança de combatentes árabes e curdos apoiada por forças especiais americanas, anunciaram nesta terça-feira, 17, o controle total da área, após vários meses de combates. Saiba mais sobre a cidade abaixo.

Ex-capital abássida

Raqqa viveu o seu apogeu durante o Califado dos Abássidas. Em 772 d.C., o califa Al-Mansur ordenou a construção, seguindo o modelo de Bagdá, de uma cidade-guarnição, Al-Rafiqa, junto à antiga Raqqa. Mais tarde, as duas localidades se uniram. De 796 a 809, o poderoso califa Harun al-Rashid decidiu transferir a capital dos abássidas, que era em Bagdá, para Raqqa, no cruzamento das estradas entre Bizâncio, Damasco e Mesopotâmia. Inaugurou grandes obras e encheu a cidade de palácios, mansões e mesquitas. Em 1258, a cidade foi devastada pela invasão dos mongóis.

Às margens do Eufrates

De maioria sunita, Raqqa está estrategicamente situada no Vale do Eufrates: perto da fronteira com a Turquia, a 160 km de Alepo e a menos de 200 km da fronteira iraquiana. A construção de uma represa perto da cidade de Tabqa, a oeste, permitiu que Raqqa desempenhasse um papel importante na economia graças à agricultura.

Nas mãos dos rebeldes

Raqqa se tornou em março de 2013 a primeira capital provincial síria a cair nas mãos de grupos rebeldes opostos ao governo de Bashar Assad. Os insurgentes capturaram seu governador e se apoderaram da sede da inteligência militar, um dos piores centros de detenção na província, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Reduto do EI

No início de 2014, a organização que em junho daquele ano passou a se chamar Estado Islâmico, expulsou os rebeldes da cidade e tomou o seu controle. Em junho de 2014, o EI proclamou um califado nos territórios conquistados entre Síria e Iraque. Em agosto do mesmo ano, o EI controlou completamente a Província de Raqqa. Rapidamente, o grupo extremista sunita impôs sua lei mediante o terror. A partir de junho de 2015 começou a perder cidades – Tal Abyad e Ain Isa – para combatentes curdos.

Execuções e sequestros

O EI multiplicou as atrocidades: decapitações, execuções em massa, estupros, sequestros e limpeza étnica. O grupo apedrejou mulheres suspeitas de adultério e infligiu mortes violentas aos homossexuais. Algumas de suas ações foram gravadas em vídeos convertidos em armas de propaganda.

Batalha de Raqqa

Raqqa foi nos últimos dois anos um alvo constante dos ataques aéreos do governo sírio, da Rússia e da coalizão internacional anti-extremista liderada pelos EUA. No dia 5 de novembro de 2016, as FDS, formadas por combatentes curdos e árabes, lançaram uma grande ofensiva chamada “Fúria do Eufrates” para reconquistar Raqqa. As FDS contaram com o apoio aéreo da coalizão internacional, e terrestre de conselheiros militares americanos. Em 10 de maio de 2017, as FDS conquistaram a cidade de Tabqa e sua represa. Em 6 de junho, entraram em Raqqa.

No dia 1.º de setembro, a aliança, que já havia expulsado os extremistas de mais de 60% da localidade, se apoderou da Cidade Velha. Pouco mais de duas semanas depois, o OSDH informou que as FDS controlavam 90% da cidade. A batalha “chegava ao fim”, segundo a aliança. Um dia depois, a ONG anunciou que o EI controlava poucos redutos. Em 17 de outubro, as FDS anunciaram a libertação da cidade, após a conquista das últimas posições jihadistas. / AFP