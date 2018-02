Relatório afirmando que Israel não ocupa a Cisjordânia vira piada na internet

Montagens com imagens e frases fazendo piadas com o fato de um relatório ter afirmado que Israel não ocupa a Cisjordânia estão circulando pela internet. O relatório foi feito por um comitê de juristas, apontado pelo Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu.

Pela decisão do comitê, liderado por Edmond Levy, Israel não é uma força de ocupação na Cisjordânia, já que nenhum país reconheceu a soberania do país. Uma das imagens que circulam mostra justamente o jurista com uma tarja nos olhos, perguntando onde está a ocupação. (Montagem abaixo)

Para o professor David Kretzmer, especialista em Direito Internacional, em entrevista ao jornal Haaretz, a decisão é incompreensível. “Eu não entendo como alguém afirma que Israel não é uma força de ocupação no West Bank, após mais de 40 anos de petições governamentais para a Suprema Corte de Justiça, citando autoridades como forças de ocupação em um território ocupado.”

