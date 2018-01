Relembre os últimos grandes tsunamis

26/11/2004

Sudeste Asiático – Um terremoto de 9,3 graus na escala Richter, o mais forte dos últimos 40 anos, perto da Ilha de Sumatra, Indonésia, causou um tsunami que atingiu dezenas de países do Sudeste Asiático e da África, matando mais de 220 mil pessoas.

17/07/2006

Indonésia – Um tremor de 7,7 graus provocou um tsunami na costa da Ilha de Java, deixando 659 mortos e 275 desaparecidos. Mais de 54 mil pessoas ficaram desabrigadas.

29/09/2009

Samoa – Um tsunami provocado por um tremor de 8 graus atingiu as ilhas Samoa e Tonga, assim como nas Samoa americanas, matando 190 pessoas.

27/02/2010

Chile – Um terremoto de 8,8 graus seguido por um tsunami atingem o centro-sul do Chile, deixando 763 mortos, a maioria na região de Maule. A costa do Chile é uma área de intensa atividade sísmica.

25/10/2010

Indonésia – Mais de 400 pessoas morreram em um tsunami provocado por um tremor de 7,7 graus na escala Richter no arquipélago de Mentawai, frente à Ilha de Sumatra.

11/03/2011

Japão – Um tsunami de 10 metros de altura deixa 15.894 mortos e arrasa a cidade de Sendai, na Ilha de Honshu, a principal do arquipélago japonês, após um tremor de 9,1 graus. São emitidos alertas a pelo menos 20 países das costas do Oceano Pacífico, entre eles Austrália, América Central e do Sul. A Central Nuclear de Fukushima I sofreu uma explosão depois do primeiro sismo. Pelo menos dois reatores nucleares foram danificados, o que levou à evacuação imediata das regiões atingidas.