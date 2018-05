REPERCUSSÃO: Imprensa estrangeira destaca fato de que Rio vai sediar Copa ao repercutir desabamento

A imprensa internacional repercutiu nesta quinta-feira, 26, o desabamento de três edifícios que deixou três mortos até o momento no Rio de Janeiro, destacando o fato de que a cidade será sede da Copa do Mundo e de os prédios estarem localizados no centro da cidade.

Durante todo o dia, a rede de TV americana CNN exibe imagens do desabamento, com transmissão do escritório em São Paulo. Em seu site, a CNN menciona “5 mortos e 19 desaparecidos” por conta do acidente.



A chamada do site da CNN: “5 mortos, 19 desaparecidos em desabamento de prédios no Rio”

O jornal El País, um dos mais importantes da Espanha, publicou em seu site uma imagem aérea da região do desabamento e a manchete: ‘Três edifícios caem no centro do Rio de Janeiro e causam três mortos”. A reportagem destaca o trabalho dos bombeiros para localizar desaparecidos no edifício em pleno centro da cidade. Na Argentina, o Clarín apontou problemas estruturais como possíveis causas do desastre no texto “Cinco mortos e desaparecidos com o desabamento de três edifícios no Rio de Janeiro”, também publicado em seu site.

Na Europa, o italiano Corriere Della Sera ilustrou a tragédia no Rio com fotos e vídeos em matérias reunidas sob a chamada “Terror no Brasil”. O francês Le Monde publicou no site uma galeria de fotos na matéria “Três edifícios desmoronaram no Rio de Janeiro”.