Retratos de líderes mundiais em exposição na Áustria

VIENA – Cerca de 50 imagens de líderes – e ex-líderes – mundiais podem ser vistas até o final de abril na galeria de fotos Westlicht, em Viena, Áustria. Platon Antoniou, fotógrafo da revista norte-americana The New Yorker, retratou políticos como o italiano Silvio Berlusconi, o americano Barack Obama, o venezuelano Hugo Chávez, o líbio Muamar Kadafi e a argentina Cristina Kirchner em imagens reunidas na mostra “As caras do poder”. O ex-presidente Lula também foi retratado.

Platon fez retratos intimistas de lideranças políticas de todo o mundo, em um projeto que inclui mais de 100 presidentes, primeiro-ministros e ditadores. O fotógrafo, de 43 anos, já ganhou o World Press Photo em 2008 com um retrato do então presidente russo, Vladimir Putin. Segundo o profissional, cada líder fotografado impôs condições para o trabalho. “Chávez me deu 15 segundos”, contou. Segundo ele, houve chance apenas de fazer “uma ou duas” fotos do venezuelano. “Em um momento como esse, é preciso agir instintivamente”, contou.

Veja algumas das imagens:



Hugo Chávez, presidente da Venezuela



Vladimir Putin, primeiro-ministro da Rússia



Muamar Kadafi, ex-ditador da Líbia



Cristina Kirchner, presidente da Argentina



Silvio Berlusconi, ex-premiê da Itália