Retrospectiva 2010 – Assinatura do Start

A equipe do Radar Global escolheu os 12 principais fatos que marcaram o ano de 2010 para uma breve retrospectiva. Até o dia 31 de dezembro, relembraremos o que aconteceu de mais importante nos últimos 12 meses no cenário internacional – entre eleições a desastres naturais. Veja também os 12 principais personagens de 2010.

Assinatura do Start (abril)

Rússia e EUA assinaram um novo Acordo de Redução de Armas Estratégicas (Start, na sigla em inglês), pacto que substitui um antigo acordo do fim da Guerra Fria entre as duas potências e prevê a diminuição do arsenal nuclear de cada um dos países. O tratado foi comemorado pela comunidade internacional e tocou no tema das armas atômicas pouco antes de conferência que discutiriam o assunto.