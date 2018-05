Retrospectiva 2010 – Eleições legislativas nos EUA

A equipe do Radar Global escolheu os 12 principais fatos que marcaram o ano de 2010 para uma breve retrospectiva. Até o dia 31 de dezembro, relembraremos o que aconteceu de mais importante nos últimos 12 meses no cenário internacional – entre eleições a desastres naturais. Veja também os 12 principais personagens de 2010.

Eleições legislativas nos EUA (novembro)

As primeiras eleições parlamentares americanas deste foram marcadas como uma terrível derrota para o presidente Barack Obama e para o partido democrata. A oposição republicana conseguiu a maioria na Câmara dos Representantes e reduziu a vantagem dos democratas no Senado. O desempenho ruim dos democratas nas urnas foi considerado como um grito de insatisfação dos americanos com a gestão de Obama.