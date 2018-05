Retrospectiva 2010 – Eleições no Reino Unido

A equipe do Radar Global escolheu os 12 principais fatos que marcaram o ano de 2010 para uma breve retrospectiva. Até o dia 31 de dezembro, relembraremos o que aconteceu de mais importante nos últimos 12 meses no cenário internacional – entre eleições a desastres naturais. Veja também os 12 principais personagens de 2010.

Eleições no Reino Unido (maio)

Os britânicos viveram uma eleição histórica em 2010. Pela primeira vez, uma novo partido fez frente aos tradicionais conservadores e trabalhistas. Os liberais-democratas, liderados por Nick Clegg, apareceram como a terceira força política do país e se converteram no fiel da balança.

O conservador David Cameron saiu vencedor, mas apenas graças à aliança feita com Clegg, e encerrou o mandato trabalhista de Gordon Brown. Foram as primeiras eleições em que houve debates televisivos no país.

