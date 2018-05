Retrospectiva 2010 – Nova tensão entre as Coreias

A equipe do Radar Global escolheu os 12 principais fatos que marcaram o ano de 2010 para uma breve retrospectiva. Até o dia 31 de dezembro, relembraremos o que aconteceu de mais importante nos últimos 12 meses no cenário internacional – entre eleições a desastres naturais. Veja também os 12 principais personagens de 2010.

Nova tensão entre as Coreias (novembro)

Após o afundamento do Cheonan, quando a Península Coreana voltou a viver em relativa calma, uma nova troca de tiros entre Coreia do Sul e Coreia do Norte disparou os alertas na região. Disparos norte-coreanos atingiram uma ilha sul-coreana e mataram dois militares e dois civis, mais uma vez levando os dois países ao pé de guerra.