Retrospectiva 2010 – O resgate dos 33 mineiros

A equipe do Radar Global escolheu os 12 principais fatos que marcaram o ano de 2010 para uma breve retrospectiva. Até o dia 31 de dezembro, relembraremos o que aconteceu de mais importante nos últimos 12 meses no cenário internacional – entre eleições a desastres naturais. Veja também os 12 principais personagens de 2010.

O resgate dos 33 mineiros (outubro)

Após dois dramáticos meses, os 33 mineiros que ficaram presos em uma mina no norte do Chile são resgatados. Uma explosão soterrou os operários, que foram descobertos vivos semanas depois graças a um bilhete preso a uma sonda enviada da superfície. “Estamos bem, no refúgio, os 33”, dizia o bilhete. O episódio, que comoveu todo o mundo, foi acompanhado de perto pelo presidente Sebastián Piñera.

