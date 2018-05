Retrospectiva 2010 – Retomada das negociações de paz no Oriente Médio

A equipe do Radar Global escolheu os 12 principais fatos que marcaram o ano de 2010 para uma breve retrospectiva. Até o dia 31 de dezembro, relembraremos o que aconteceu de mais importante nos últimos 12 meses no cenário internacional – entre eleições a desastres naturais. Veja também os 12 principais personagens de 2010.

Retomada das negociações de paz no Oriente Médio (setembro)

Após mais de um ano de paralisação, as conversas diretas de paz entre israelenses e palestinos é retomada graças à mediação dos EUA. As esperanças de que as partes chegassem a uma solução ao histórico conflito, porém, logo perdeu força com o fim da moratória que Israel havia decretado sobre a construção de assentamentos na Cisjordânia. O diálogo segue, mas à marcha lenta.