Retrospectiva 2010 – Sanções ao Irã

A equipe do Radar Global escolheu os 12 principais fatos que marcaram o ano de 2010 para uma breve retrospectiva. Até o dia 31 de dezembro, relembraremos o que aconteceu de mais importante nos últimos 12 meses no cenário internacional – entre eleições a desastres naturais. Veja também os 12 principais personagens de 2010.

Sanções ao Irã (junho)

Apenas um dia após Turquia e Brasil anunciarem um acordo de troca de urânio com o Irã, o Conselho de Segurança da ONU aprovou um quarto pacote de sanções contra a República Islâmica por não cooperar com as investigações sobre seu programa atômico. Apesar da resolução, o Irã anunciou diversos avanços em suas instalações de enriquecimento de urânio durante o ano.