Retrospectiva 2010 – Terremoto no Haiti

A equipe do Radar Global escolheu os 12 principais fatos que marcaram o ano de 2010 para uma breve retrospectiva. Até o dia 31 de dezembro, relembraremos o que aconteceu de mais importante nos últimos 12 meses no cenário internacional – entre eleições a desastres naturais. Veja também os 12 principais personagens de 2010.

O terremoto no Haiti

O Haiti, país mais pobre das Américas, foi devastado por um terremoto de magnitude 7,0 no dia 12 de janeiro. Mais de 250 mil pessoas morreram e 1,3 milhão permanecem desalojadas por conta do desastre. Toda a comunidade internacional se mobilizou para ajudar as vítimas do tremor, mas o país ainda enfrenta os desafios da reconstrução.

Em outubro, ainda se recuperando do desastre, o país ainda sofreu com um surto de cólera que matou mais de 2.500 pessoas.

