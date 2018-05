Retrospectiva 2010 – Vazamentos do WikiLeaks

Esta postagem marca o fim da lista elaborada pelo Radar Global com os 12 principais fatos que marcaram o ano de 2010 para uma breve retrospectiva. Até o dia 31 de dezembro, relembraremos o que aconteceu de mais importante nos últimos 12 meses no cenário internacional – entre eleições a desastres naturais. Veja também os 12 principais personagens de 2010.

Vazamentos do WikiLeaks (dezembro)

Depois de divulgar documentos secretos das guerras do Iraque e do Afeganistão durante o ano, o site WikiLeaks abalou a diplomacia mundial ao começar a publicação de mais de 250 mil telegramas americanos, levando à tona segredos e bastidores da política externa de Washington.

Julian Assange, fundador do site, ganhou as páginas de todos os jornais do mundo por conta de sua prisão. Ele é acusado de crimes sexuais na Suécia, mas seus apoiadores dizem que o australiano é perseguido por motivações políticas ligadas aos vazamentos.

