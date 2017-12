Ringo Starr e cantor colombiano gravam hino pela paz na Colômbia

MIAMI – O ex-Beatle Ringo Starr e o cantor colombiano Fonseca lançaram nesta sexta-feira, 30, uma música para comemorar o acordo de paz na Colômbia chamada Now the time has come (Agora chegou o momento, na tradução livre).

O músico colombiano compôs e cantou uma estrofe em espanhol para essa nova versão do tema, que Ringo Starr e o produtor Bruce Sugar criaram em parceria com a ONU para celebrar o processo de paz no país sul-americano e está disponível de maneira gratuita em plataformas digitais.

“Como músico é um orgulho, e como colombiano é um privilégio gigante ter Ringo Starr, que nos empresta sua voz e sua mensagem para contar ao mundo que a Colômbia está mudando, está entrando em um processo de paz e tem uma cara nova”, disse Fonseca.

Para a música, cuja versão original foi lançada no dia 21 de setembro em razão do Dia Internacional da Paz, o colombiano apostou em destacar na letra a necessidade de aproveitar a ocasião.

Veja a versão original:

“Pelos que vêm, pelos que chegarão, por tantos anos sonhando com a paz, pelos milhões que se foram sem razão, por esta terra que merece algo melhor”, compôs Fonseca.

A nova canção representa uma “mensagem de paz” para a Colômbia em um período de sua história tão “promissor”. Tudo surgiu quando Fonseca recebeu um e-mail da equipe do músico inglês com a sugestão de parceria, embora para isso fosse necessário compor e gravar sua contribuição no mesmo dia. Em pouco mais de sete horas, tudo estava pronto.

Fonseca disse que, para ele, esse tema “significa muito” devido ao significado, à importância e à influência que os Beatles têm e tiveram em sua música.

“O primeiro disco que eu tive em minhas mãos foi Help, dos Beatles, e, para mim, Yesterday foi uma das canções mais importantes da minha vida”, explicou.

O colombiano disse que conseguiu escutar nesta sexta-feira o resultado final do trabalho, que também contou com a colaboração de Richard Page e Colin Hay, assim como jovens cantores com um grande número de seguidores nas redes sociais.

“Ficou incrível, a verdade é que é um tema muito emocionante. É exatamente isso que necessitamos agora na Colômbia”, disse Fonseca, recentemente indicado a três categorias do Grammy Latino. / EFE