Saída da Grã-Bretanha da União Europeia vira piada no 1º de abril

LONDRES – A possível saída da Grã-Bretanha da União Europeia (EU), tema que será decidido em plebiscito convocado para o dia 23 de junho, foi o tema de várias notícias falsas publicadas pela imprensa britânica neste 1º de abril. Destacam-se as invenções dos diários The Guardian e The Telegraph.

No primeiro, em reportagem feita com base no relato de uma suposta fonte do Palácio de Kensington, a família real britânica estaria “considerando seriamente” intervir no debate do assunto e o príncipe Philip teria sido o escolhido para capitanear a campanha de permanência no bloco.

O jornal, citando outra fonte anônima, diz ainda que a realeza teria optado por fazer uma gravação do pronunciamento de Philip sobre o tema, ao invés de participar de um programa ao vivo, para evitar que algum comentário fosse interpretado incorretamente. “As palavras tem que ser perfeitas”, disse a fonte, que completou: “mas temos tempo para deixar tudo certo entre hoje – 1º de abril – e junho.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já a reportagem inventada pelo Telegraph alega que a membros de França e Alemanha na Uefa estariam considerando entrar com uma petição para suspender a Inglaterra da Euro 2016 se o plebiscito decidir pela saída da UE.

“Solidariedade é um dos princípios básicos da Europa e isso é tão válido no universo do futebol quando no do comércio ou da política”, teria dito Jurgen Loos, um ex-zagueiro central alemão que estaria liderando a iniciativa franco-germânica. “Se a Grã-Bretanha sair, temos que ser claros: fora (na política) signigica fora (no futebol).”

Também fizeram piada sobre o assuntos os seguintes veículos: The Independent, dizendo que Escócia e Gales poderiam formar um novo país se o “Sim” à saída britânica vencer o plebiscito, e o Daily Express, que “revelou” uma proposta de diplomatas europeus em Bruxelas para que as características 12 estrelas da bandeira da UE fossem incorporadas a todas as bandeiras do países que formam o bloco.