Sarkozy parabeniza Dilma pela vitória

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, deu os parabéns à petista Dilma Rousseff pela eleição à presidência por meio de comunicado divulgado pela chancelaria francesa. Segundo o francês, a escolha de Dilma é o “reconhecimento do povo brasileiro ao trabalho do presidente Lula para fazer do Brasil um país mais justo e moderno”.

Sarkozy ainda disse que a França e o Brasil “compartilham os mesmos valores e as mesmas visões de mundo” e que os países devem seguir com a cooperação em todas as áreas.