SeaWorld substituirá show da baleia orca ‘Shamu’ em San Diego

SAN DIEGO, EUA – O SeaWorld afirmou na segunda-feira, 9, que planeja substituir o show da baleia orca “Shamu” em San Diego por apresentações focadas na “conservação”, após enfrentar anos de queda na audiência e críticas ao tratamento dado aos mamíferos marinhos em cativeiro.

Ativistas pró-direitos dos animais, que pressionam pelo fim da exibição pública de baleias orca, qualificaram o anúncio do SeaWorld como pouco mais que uma propaganda para tornar a exibição contínua dos animais mais palatável ao público.

A decisão, revelada em uma apresentação da empresa a investidores, foi tomada depois de uma votação de órgãos reguladores da Califórnia no mês passado proibindo o SeaWorld de San Diego de continuar a procriar baleias orcas se prosseguisse com uma planejada expansão de seu habitat artificial.

O presidente da SeaWorld Parks & Entertainment, Joel Manby, disse que 2016 seria o último ano da “atual experiência com a orca” do parque, que apresenta os predadores marinhos preto-e-branco realizando vários truques sob o comando de treinadores.

Em agosto, o prefeito de Miami Beach, Philip Levine, outros líderes políticos do sul da Flórida e ativistas se juntaram em uma campanha para libertar as baleias orcas do Miami Seaquarium. / REUTERS