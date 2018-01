Série americana ‘House of Lies’ será gravada em Cuba

LOS ANGELES – A série “House of Lies”, protagonizada pelo ator americano Don Cheadle, será a primeira produção televisiva de ficção americana a filmar cenas em Cuba desde o restabelecimento das relações diplomáticas entre a ilha e os Estados Unidos, informou o site especializado Deadline.

A série rodará em Havana e nos arredores da capital cubana cenas do último capítulo de sua quinta temporada.

O elenco de “House of Lies” se deslocará na próxima semana a Cuba para a filmagem, que conta com a anuência do Departamento do Tesouro e do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos.

O ator Don Cheadle afirmou que seu personagem, o consultor Marty Kihn, e seu grupo de colaboradores viajaram por todo o mundo na série, mas que esta “histórica viagem” a Cuba é sem dúvida a “maior e mais selvagem aventura” que viveram.

“House of Lies” se transformará assim na primeira série de ficção americana a filmar em solo cubano após o restabelecimento das relações entre EUA e Cuba. Anteriormente já viajaram à ilha produções de não ficção como o documentário “Cuban Chrome” e o programa de entrevistas “Late Night with Conan O’Brien”.

Hollywood. Além da série, a franquia de ação americana Velozes e Furiosos pode ter cenas do oitavo filme gravadas na ilha.

O diretor F Gary Gray já viajou a Cuba e atualmente está negociando a gravação de boa parte do filme na ilha. “A Universal Pictures está tentando a aprovação dos governos de EUA e Cuba para gravar parte do próximo filme Velozes e Furiosos em Cuba”, afirmou o estúdio, em um comunicado na quarta-feira. /EFE