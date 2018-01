Sete curiosidades sobre a ONU

A Organização das Nações Unidas foi criada em 24 de outubro de 1945, após os países reunidos na Conferência de San Francisco ratificarem a Carta das Nações Unidas. A entidade foi criada para acabar com a guerra e promover a paz e a justiça no mundo.

Confira abaixo algumas curiosidades sobre ela:

Missão

A Organização das Nações Unidas atualmente conta com 193 membros, e conduz seu trabalho de acordo com os princípios estabelecidos na Carta das Nações Unidas. A ONU pode agir em questões que envolvem paz e segurança, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, desarmamento, terrorismo, emergências humanitárias e de saúde, igualdade de gêneros, governança, produção de alimentos, entre outros.

Opiniões

A ONU oferece um espaço para seus membros exporem suas visões na Assembleia-Geral, no Conselho de Segurança e no Conselho Econômico e Social. Com esses fóruns, ela possibilita um diálogo entre seus membros. A entidade é vista como um mecanismo para os governos entrarem em acordo sobre determinados temas e resolverem seus problemas.

Secretário-geral

Ban Ki-moon é o 80º secretário-geral das Nações Unidas. Suas prioridades têm sido mobilizar os líderes mundiais a enfrentar novos desafios globais, de mudanças climáticas e agitações econômicas a pandemias e pressões crescentes envolvendo alimentação, energia e água. O papel de quem assume essa função é dar voz aos mais pobres e aos mais vulneráveis, além de fortalecer a entidade.

Emblema e bandeira

O emblema oficial das Nações Unidas foi aprovado em dezembro de 1946. O desenho é um mapa do mundo que representa uma projeção centrada no Polo Norte, situada no centro de uma grinalda com ramos de oliveira que simbolizam a paz. A bandeira foi criada em outubro de 1947 e contém o emblema que mostra os países na cor azul e a as áreas dos oceanos em branco.

Objetivos

Os três grandes pilares que sustentam todo o trabalho das Nações Unidas são direitos humanos, paz e segurança, e desenvolvimento. Os principais objetivos da entidade são manter o mundo pacífico; promover relações amistosas entre os países; ajudar as nações a trabalharem juntas para melhorar as vidas dos mais pobres, vencer a fome, doenças e analfabetismo; e encorajar o respeito pelos direitos e liberdades de cada um.

Sessão especial

A Carta das Nações Unidas permite que a Assembleia-Geral convoque sessões especiais, dependendo do assunto em questão. A primeira edição, em 1947, para tratar da questão relacionada aos palestinos, foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que havia sido nomeado chefe da delegação brasileira na ONU e ocupou o posto destinado ao Brasil no Conselho de Segurança da entidade.

Guerra e Paz

Os dois painéis que compõem o quadro Guerra e Paz do pintor Cândido Portinari foram oferecidos pelo Brasil como um presente à ONU em 1957. Com 14 metros de altura e 10 de comprimento cada um, eles ficam expostos no anfiteatro da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

