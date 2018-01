‘Simpsons’ faz balanço irônico dos primeiros 100 dias de Trump na Casa Branca; veja vídeo

O seriado animado americano “Os Simpsons” fez um balanço irônico dos 100 primeiros dias de Donald Trump na presidência dos EUA em uma peça lançada na internet.

O desenho (veja abaixo) mostra a versão animada de Trump em sua cama na Casa Branca contando as realizações que já fez como presidente, e destaca ações como um desempenho melhor no golfe e o aumento de seus seguidores no Twitter.

O vídeo também projeta a filha do mandatário, Ivanka, assumindo o lugar da juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsberg.

A peça termina com o casal principal – Marge e Homer Simpson – assistindo às notícias pela televisão, e ela reclamando que seu antidepressivo acabou, o qual deveria durar “todos os quatro anos”.

O desenho já conseguiu acertar algumas previsões feitas no passado. Em 2000, a série fez um episódio no qual Lisa, a filha de Marge e Homer, assumia a presidência dos EUA, sucedendo Trump. / ASSOCIATED PRESS