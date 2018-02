Síria acusa empresa de fazer maquetes para “forjar conflito”

Felipe Corazza

Mesmo após o atentado que matou dois integrantes da cúpula de segurança do país, a Síria insiste que o conflito no país é exagerado pela comunidade internacional. Agora, o país acusa uma empresa do Catar de fabricar maquetes e outros artefatos para “forjar cenas” do confronto que se desenrola no país. A acusação está em um despacho da agência oficial de notícias de Damasco, a SANA.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Citando “fontes especiais” o texto garante que todas as cenas de combates e ataques do Exército Livre Sírio (força rebelde que combate as tropas do regime de Bashar Assad) são filmadas usando cenários falsos. Fardas e equipamentos do exército, além de carros com placas falsas de diversas cidades do país, teriam sido produzidos especialmente para a operação quase cinematográfica, segundo as autoridades sírias.