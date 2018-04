Site de paródias “acha” o único chinês espantado com escândalo

O site China Daily Show, de sátiras ao regime de Pequim, usou o escândalo sobre a fortuna do primeiro-ministro, Wen Jiabao, como inspiração para dizer que o assunto era óbvio para a população. O caso levou a China a censurar o site do jornal The New York Times, que revelou valores próximos a US$ 2,7 bilhões como o patrimônio de Wen.

O China Daily Show, por sua vez, publicou uma “matéria” dizendo ter encontrado o único chinês que ainda se espantou com a revelação do jornal americano. O texto da paródia diz que “antropólogos afirmaram ter encontrado um homem que manifestou espanto com as revelações recentes sobre a riqueza da família de Web Jiabao em um vilarejo chinês”.

Em outro trecho, o material satírico cita um falso cientista dizendo que “o próximo passo é encontrarmos o Pé Grande”. Criado em 2010, o China Daily Show é feito por chineses, mas fica hospedado em um servidor americano.

O site tem seções como “Baijiu Nights” (Noites de Baijiu), uma referência à aguardente chinesa destilada de sorgo, e “Foreign Chaos” (Caos Externo), para histórias falsas sobre o mundo fora da China.