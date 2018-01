‘Sniper americano’ é retirado de cinema iraquiano

O filme Sniper americano, de Clint Eastwood, foi retirado do único cinema de Bagdá por ser ofensivo ao Iraque, de acordo com reportagem publicada no jornal americano The Washington Post.

O filme conta a história real de Chris Kyle, atirador de elite das forças especiais da Marinha americana. Durante cerca de dez anos, ele matou mais de 150 pessoas e recebido diversas condecorações por sua atuação. O personagem é interpretado pelo ator Bradley Cooper.

Após apenas algumas sessões, Sniper americano foi retirado do cinema em razão da reclamação dos espectadores e do governo do Iraque de que é ofensivo aos iraquianos.

O gerente do multiplex de seis salas, localizado no novo shopping Mansour Mall, disse que retirou o filme do cinema na semana passada depois que recebeu um telefonema de um funcionário do Ministério da Cultura alertando-o que receberia multas e uma possível interdição se continuasse a exibi-lo.

Indicado a seis Oscar (filme, ator, roteiro adaptado, montagem, edição de som, e mixagem), o filme tem estreia no Brasil prevista para o dia 19.